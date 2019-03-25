Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı, Tokat'ta Son Yolculuğa Uğurladı

Şehit Uzman Onbaşı, Tokat'ta Son Yolculuğa Uğurladı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun (22), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı, Tokat'ta Son Yolculuğa Uğurladı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun (22), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerlerin Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na taşındığı zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uygun'un cenazesi, dün akşam kente getirilerek, Turhal Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. ?Yüksel (46) ve Nurullah Gazi Uygun (48) çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan şehit Yavuz Uygun'un cenazesi, bugün alınıp, helallik için Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Bu sırada anne Yüksel Uygun, 'Yavrum' diyerek, gözyaşı döktü ve fenalaştı. Bekar olan ve 7 ay önce görevine başladığı öğrenilen şehidin yakınları, burada büyük üzüntü yaşadı.

Helallik alındıktan sonra şehit Uygun'un cenazesi, törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önüne getirildi. Burada Semih Uygun, şehit ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, ağladı. Belediye önündeki cenaze törenine Vali Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakanı Yardımcı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ile şehidin ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında baba Nurullah Gazi Uygun'un da gözyaşı döktüğü görüldü. Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı namazın ardından şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi, ilçedeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:56 Kaynak: DHA

Turhal, Piyade, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Traktör Altında Kalan 2 Çiftçi Hayatını Kaybetti Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2) Muhsin Yazıcıoğlu'nun Helikopterinin Düştüğü Keş Dağı'na "Muhsin Dağı" Tabelası Dikildi Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:24:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı, Tokat'ta Son Yolculuğa Uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]