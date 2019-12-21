Şehit Uzman Onbaşı Tunç'un naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Tunç'un naaşı memleketine getirildi - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Tunç'un naaşı memleketine getirildi

6 saat önce

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un naaşı, Uşak'a getirildi.

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un naaşı, Uşak'a getirildi.

Akşam saatlerinde Ankara'dan havalanan askeri uçakla Uşak Havaalanı'na ulaştırılan şehit Tunç'un Türk bayrağına sarılı naaşını baba Recep ve anne Gülüzar Kaçar ile Uşak Vali Yardımcıları Sait Topoğlu ve Muammer Balcı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, protokol üyeleri karşıladı.

Askeri uçaktan silah arkadaşlarının omuzlarında indirilen şehidin naaşı, geçit törenin ardından kara yoluyla Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.

Şehidin anne ve babasının karşılama töreni boyunca güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Şehit Tunç'un naaşı yarın ikindi namazının ardından memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Güney kasabasında toprağa verilecek.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Spingin Tepe mevkinde önceki gün arazi arama çalışmalarında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede bugün şehit düşmüştü.

Şehit Uzman Onbaşı Tunç'un naaşı memleketine getirildi

Hakkari, Uşak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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