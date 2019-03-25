Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, Son Yolculuğuna Uğurladı

Şehit Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, Son Yolculuğuna Uğurladı

7 dakika önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, Son Yolculuğuna Uğurladı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlasında görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanına götüren zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi dün akşam kente getirilerek hastane morguna konuldu. Yüksel (46) ve Nurullah Gazi Uygun(48) çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik için  Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Helalık esnasında anne Yüksel Uygun "Yavrum" diyerek göz yaşı döktü ve kısa süreli fenalık geçirdi. Bekar olan ve 7 ay önce görevine başladığı öğrenilen şehidin yakınları burada büyük üzüntü yaşadı.

Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önüne getirildi. Burada Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun kardeşi Semih Uygun ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Belediye önünde şehit için kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitm Bakan Yardımcı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, şehidin ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında baba Nurullah Gazi Uygun da gözyaşlarını tutamadı.

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, ilçede bulunan Asri Mezarlığında toprağa verildi. 

Görüntü Dökümü:

-Şehidin cenazesinin evine götürülmesi

-Annesinin gözyaşları ve kısa süreli fenalık geçirmesi

-Cenazenin belediye önüne getirilişi

-Tabuta sarılan kardeşinin ağlaması

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı

Haber-Kamera:   Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,

========================

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:23 Kaynak: DHA

Silopi, Turhal, Piyade, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2) Muhsin Yazıcıoğlu'nun Helikopterinin Düştüğü Keş Dağı'na "Muhsin Dağı" Tabelası Dikildi Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, Son Yolculuğuna Uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]