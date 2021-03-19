Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale'de - Son Dakika

Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale'de

19.03.2021 00:17

Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale'de Sivas Belediyesi, Sivas ve ilçelerinde yaşayan 180 şehit ve gazi ailesi için Çanakkale Zaferinin 106. yılı münasebetiyle Çanakkale gezisi düzendi Sivas Belediyesi, Sivas ve ilçelerinde yaşayan 180 şehit ve gazi ailesi için Çanakkale Zaferinin 106.

Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale'de

Sivas Belediyesi, Sivas ve ilçelerinde yaşayan 180 şehit ve gazi ailesi için Çanakkale Zaferinin 106. yılı münasebetiyle Çanakkale gezisi düzendi

SİVAS - Sivas Belediyesi, Sivas ve ilçelerinde yaşayan 180 şehit ve gazi ailesi için Çanakkale Zaferinin 106. yılı münasebetiyle Çanakkale gezisi düzendi. 180 kişiden oluşan kafile özel uçakla Nuri Demirağ Havaalanından Çanakkale'ye uğurlandı. Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, Şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek kafilede yer alan çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet etti. Başkan Bilgin, Bu vatan için canını ortaya koyan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bu vesile ile Çanakkale'ye gönderme kararları aldıklarına dikkat çekerek, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü. Sivas Belediyesi olarak bu vatan için canını ortaya koyan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bu vesile ile Çanakkale'ye gönderme kararı aldık ve onları uğurluyoruz." dedi.

"1071 yılından itibaren bu topraklarda yaşamak için bedel ödüyoruz"

Başkan Bilgin, konuşmasında 1071 yılından itibaren bu topraklarda yaşamak için bedel ödendiğine dikkat çekerek, "Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. 1071 yılından itibaren bu topraklarda yaşamak için bedel ödüyoruz. Bundan 1 asır önce 'Çanakkale geçilmez' diyerek, sonrasında da Kurtuluş Savaşıyla düşmanı püskürterek Cumhuriyet kurulmuş bundan sonrada milletimizin desteği ile ilelebet yaşayacaktır. Bugün orada yaşananları hatırlamak o manevi havayı teneffüs etmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Şehit ailelerimiz için farklı bir program düzenlemek istedik. Bundan sonrada gençlerimiz için bu tür organizasyonlarımız devam edecektir" dedi.

Geziye katılan ailelerde düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ettiler.

Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale'de
Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale'de
Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale'de
Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale'de

Çanakkale, Şehit, Sivas, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit ve Gazi aileleri Çanakkale'de - Son Dakika


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