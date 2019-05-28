Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi ailelerine verilen iftar programına katıldı. Vali Şentürk
, Kent Ormanında eşi Münevver Şentürk, 2. Jandarma
Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut
, Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, Vali Yardımcıları Akın Yılmaz ve Rahmi Köse
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice
Dost ile birlikte şehit ve gazi aileleriyle orucunu açtı.
Vali Şentürk, İl Müftüsü Necati Akkuş
'un yaptırdığı duanın ardından yaptığı konuşmada, Türk milleti için şehit ve gazi ailelerinin özel insanlar olduğunu ifade ederek, "Yavrularını, eşlerini vatan için şehit vermiş, vatan uğruna gazi olmuş değerli ailelersiniz. Sizleri seviyoruz. Vatanı, milleti ve devleti yücelten insanlardır. O insanlar, vatanına ne kadar bağlı ne kadar fedakarlık yapabiliyorsa o devlet o kadar güçlüdür. Bu sevgiyle yürekten bağlılıkla ölçülebilecek bir husustur. Sizler ve evlatlarınız bu hususu ziyadesiyle ispat etmiş insanlardır. O yönüyle bizim için çok özel ve değerlisiniz. Arkadan gelen neslinde aynı hassasiyetle aynı sevgi bağlarıyla vatanına, milletine bağlı olmalarını arzu ediyoruz. Biz sizlerle bir arada oldukça daha çok kendimizde güç buluyoruz. Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi. - BİLECİK