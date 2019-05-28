Son Dakika Haberleri: Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
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Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

2 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi ailelerine verilen iftar programına katıldı.

Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi ailelerine verilen iftar programına katıldı.

Vali Şentürk, Kent Ormanında eşi Münevver Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Vali Yardımcıları Akın Yılmaz ve Rahmi Köse ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ile birlikte şehit ve gazi aileleriyle orucunu açtı.

Vali Şentürk, İl Müftüsü Necati Akkuş'un yaptırdığı duanın ardından yaptığı konuşmada, Türk milleti için şehit ve gazi ailelerinin özel insanlar olduğunu ifade ederek, "Yavrularını, eşlerini vatan için şehit vermiş, vatan uğruna gazi olmuş değerli ailelersiniz. Sizleri seviyoruz. Vatanı, milleti ve devleti yücelten insanlardır. O insanlar, vatanına ne kadar bağlı ne kadar fedakarlık yapabiliyorsa o devlet o kadar güçlüdür. Bu sevgiyle yürekten bağlılıkla ölçülebilecek bir husustur. Sizler ve evlatlarınız bu hususu ziyadesiyle ispat etmiş insanlardır. O yönüyle bizim için çok özel ve değerlisiniz. Arkadan gelen neslinde aynı hassasiyetle aynı sevgi bağlarıyla vatanına, milletine bağlı olmalarını arzu ediyoruz. Biz sizlerle bir arada oldukça daha çok kendimizde güç buluyoruz. Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:29 Kaynak: İHA
Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam
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