Son Dakika Haberleri: Şehit ve gazi aileleri ile iş adamları iftarda buluştu
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Şehit ve gazi aileleri ile iş adamları iftarda buluştu

13 dakika önce

Vali Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığınca şehit ve gazi aileleri ile iş adamlarına verilen iftar programına katıldı.

Şehit ve gazi aileleri ile iş adamları iftarda buluştu, System.String[]
Vali Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığınca şehit ve gazi aileleri ile iş adamlarına verilen iftar programına katıldı.

Vali Şentürk, İlçe Jandarma Komutanlığında İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş'ın duasının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Ülkede özgürce, birlik ve beraberlik içerisinde başı dik olarak yaşanıyorsa, vatan için canını feda edebilecek insanların olmasıyla mümkündür. Biz hepimiz biriz, beraberiz ve gücümüz, samimi içten birbirimize olan sevgiyle bağlılığımızdan geliyor. Amacımız bu birliğimizi daha da güçlendirmektir. Bu sofraya hep birlikte oturduk. İşverenler de iş alanlarda aynı masada aynı tabakta iftarımızı açtık.
Hepimiz bir görev ifa ediyoruz. Temel prensibimiz, bu görevlerimizi çok iyi yapalım. Birbirimizi destekleyerek yapalım. Böyle bir toplum inşa edebilirsek o zaman nereden bir rüzgar eserse essin bizi asla sarsamaz ve huzurumuzu kaçıramaz."
İftar programına İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:20 Kaynak: AA
Jandarma, Güncel
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