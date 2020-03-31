Şehit ve gazi ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

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Şehit ve gazi ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldı
6 saat önce
Şehit ve gazi ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldı Milli Savunma Bakanlığı, Şehit ve Gazi Ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.
Şehit ve gazi ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Şehit ve Gazi Ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:27 Kaynak: İHA
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