Şehit ve gazi ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

Şehit ve gazi ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Şehit ve Gazi Ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında" denildi.