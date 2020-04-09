Şehit ve gazi ailelerinden CHP'li Özel'e sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ve gazi ailelerinden CHP'li Özel'e sert tepki - Son Dakika

Şehit ve gazi ailelerinden CHP'li Özel'e sert tepki

6 saat önce

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'li Özgür Özel'e TBMM genel kurulunda yaptığı açıklamalardan dolayı sert tepki gösterdi.

Şehit ve gazi ailelerinden CHP'li Özel'e sert tepki, System.String[]

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'li Özgür Özel'e TBMM genel kurulunda yaptığı açıklamalardan dolayı sert tepki gösterdi. Gündüz, "Terbiye ve görgü kurallarından bihaber CHP'li Özgür Özel yine pusulayı kaybetti" dedi.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'li Özgür Özel'in TBMM genel kurulunda infaz yasası teklifi görüşmeleri esnasında pervasızca, saygı sınırlarını aşarak ağzından çıkanın hesabını yapmadan, tartmadan PKK terör örgütünün korkulu rüyası kahramanca mücadele eden, gece gündüz demeden milletin gönlünde taht kuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı hadsiz bir tavır sergilediğini aktardı. Gündüz, "Ey CHP'li Özgür Özel öteden beri senin terör örgütlerine sahip çıktığını Türk milleti tarafından biliniyor. Hükümet tarafından hazırlanıp TBMM'ye sunulan infaz şartlarında değerlendirmek üzere hazırlanan bir yasadır. Bu hazırlanan yasayı bahane ederek gece gündüz canla başla ekibiyle çalışan Süleyman Soylu bakanımıza karşı sarfettiğin sözler bakana değil sizin ve sizin gibi düşünen terör şakşakçılarına yakışan bir üsluptur. Yüce meclis çatısı altında yaptığın saygısızlık sizlerin terbiye, görgü kurallarından bihaber olduğunuzu göstermektedir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu ülkenin yetiştirdiği ender insanlardan birisidir. Çalışmalarını yaparken vatan için Allah için milleti için çalışan bir bakana, sizin gibi vatan hasretinden bihaber olup sürekli terör örgütleri çanağına yol açmak gayesi olan hadsizlerin söz söyleme hakkı yoktur. TBMM çatısı altında yapmış olduğunuz davranışlar o gazi meclise yakışmamıştır. Ben bir gazi olarak ve şehit, gazi yakınları olarak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun daima yanındayız. Bakana yaptığınız saygısızlık biz şehit ve gazi ailelerine yapılmıştır. Sizleri şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Size tavsiyemiz şu terör örgütlerine sahip çıkma sevdanızdan vaz geçin. Katil hainlere kol kanat germeye kalkmayın. İçişleri Bakanımız yüce Türk milletinin ve biz şehit ve gazi ailelerinin yüreğinde soyadı gibi soyludur. kahraman bir Türk evladıdır. Bakanımız terör örgütlerinin korkulu rüyasıdır. CHPli Özgür Özel siz ve sizin gibi cılız düşünceli insanlar Süleyman Soylu bakanımızı çalışmalarından alıkoymayacaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:48 Kaynak: İHA

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