Şehit ve gazi ailelerine özel baklava - Son Dakika

Şehit ve gazi ailelerine özel baklava

Gaziantepli baklavacıdan şehit ve gazi ailelerine indirimli baklava

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te sahibi terör gazisi olan bir baklava firması, Kurban Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerine yüzde 15 indirimli baklava kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyanın, firmanın Türkiye genelindeki tüm şubelerinde geçerli olacağı açıklandı.

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala gastronomi kenti Gaziantep'teki baklavacıların yoğun mesaisi devam ediyor. Baklavanın ana vatanından Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın pek çok noktasına baklava yetiştirmeye çalışan Gaziantepli baklavacılar çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kentteki bir firma farklı bir kampanyayı hayata geçirdi.

Gaziantep'teki ikamet eden terör gazisi binbaşı Hamit Yıldız'ın sahibi olduğu Hamido Baklavaları, Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerinde şehit ve gazi ailelerine yönelik yüzde 15 indirimli baklava kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyadan faydalanmak isteyen şehit ve gazi ailelerinin durumlarını beyan etmesinin yeterli olacağı açıklandı.

"Firma sahibimiz de bir terör gazisi"

Kampanya hakkında bilgi veren Hamido Baklavaları İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Firmamız ismini terörle mücadele gazisi binbaşı Hamit Yıldız'dan almaktadır. Bu nedenle şehit ve gazi ailelerine tüm bayi ve satış noktalarımızda geçerli olan yüzde 15 indirim kampanyasını uygulamaktayız. Bu durum bizi diğer baklavacılardan ayıran en önemli özelliğimiz. Kampanyadan yararlanmak isteyen şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz ve gazilerimizin şubelerimize gidip durumlarını beyan etmesi bu kampanyadan yararlanmaları için yeterli olacaktır" dedi.

"Şehit ve gazi ailelerine böyle destek olmak istedik"

Böyle bir kampanyayı yapma sebeplerinden de bahseden Bozkurt, "Az önce de belirttiğim gibi firmamız ismini terörle mücadele gazisi binbaşı Hamit Yıldız'dan almaktadır. Yani firmamızın kurucusu da bir terörle mücadele gazisi ve Hamit bey, bu durumda olanları en iyi anlayacak yani şehit ve gazi ailelerine en iyi anlayacak kişidir. O yüzden şehit ve gazi ailelerine bir nebze de olsa destek olmak için firma olarak bu şekilde bir karar aldık. Biz bu günleri, bu bayramları rahat huzurlu bir şekilde geçirebiliyorsak bu şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Bu nedenle şehit ve gazi ailelerimize yüzde 15 indirim uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayrama sayılı saatler kala yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala yoğunluklarının devam ettiğini de aktaran Bozkurt, "Bayrama sayılı saatler kala Türkiye'ye ve dünyaya baklava yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayrama çok az kala özellikle imalathane ve sevkiyat merkezimizde yoğunluğumuz devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen siparişlere cevap vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayram baklavası dünyaya ihraç ediliyor

Hazırlanan bayramlık baklavaların dünyanın pek çok noktasında ihraç edildiğini de vurgulayan İşletme Müdürü Bozkurt, "Bayram öncesi yoğun şekilde hazırladığımız baklavaları Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Ayrıca üretilen baklavalarımız Amerika, Singapur, Almanya, Hong Kong, Avusturya gibi pek çok ülkeye ihracatımız da mevcut" diye konuştu.