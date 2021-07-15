15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ UNUTULMADI - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 5'inci yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da unutulmadı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ve beraberindeki heyet Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret ettiler.

15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt'un mezarına çiçekler bırakan heyet, Şehit Fuat Bozkurt'un ailesiyle de bir süre sohbet ettiler. Okunan Kuran'ı Kerim Tilaveti ardından dua eden heyet Şehitlikten ayrıldı.

Şehit ve Gazi Aileleri Ziyaret edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz Gazilerinden Ünal Hakan Yiğit, İdris Akdoğan ve Kemal Cavit Alpdemir ile Şehit Fuat Bozkurt ve Zekeriya Bitmez'in ailelerini ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz Gazilerine plaket taktim ederken Şehit Ailelerine ise Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. 15 Temmuz şehit ve gazilerini rahmet, sevgi ve saygıyla andıklarını belirten Başkan Gürkan, "O gecenin kahramanlarıyla ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımızın Bayrağı ve Milleti için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Ecdadımızın topraklarda kazandıkları zaferlere 15 Temmuz gecesi bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin geçilemeyeceğini şer odaklarına göstermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten kahraman milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın" dedi.