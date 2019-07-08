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Şehit ve gazi çocukları Anıtkabir'de

4 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden 90 şehit ve gazi askerin çocukları, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Şehit ve gazi çocukları Anıtkabir'de, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden 90 şehit ve gazi askerin çocukları, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
TSK Mehmetçik Vakfınca düzenlenen "Kültür Gezi"leri kapsamında Anıtkabir'e gelen çocuklar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, müzeleri gezdikten sonra Anıtkabir'den ayrıldı.
Mehmetçik Vakfı Kültür Gezileri
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından bakım ile öğrenim yardımı yapılan şehit ve gazi çocuklarının bir araya gelerek tanışmaları ve kaynaşmalarını sağlamak, sosyal dayanışmayı artırmak, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yurt sevgisi ve tarih bilincini geliştirmek, Türkiye'nin kültür varlıklarını tanıtmak amacıyla düzenlenen geziler 2009'da başladı.
Geleneksel hale gelen Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisi'nin 11'incisi kapsamında çocuklar, Ankara, Polatlı, Afyonkarahisar, Denizli, Fethiye, Antalya, Konya ve Nevşehir'de önceden belirlenen mekanları gezecek.
Anadolu'nun dört bir yanından yola çıkan 90 şehit ve gazi askerin çocukları, Ankara'dan ayrılmadan önce Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi'ni de ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:25 Kaynak: AA
Tsk Mehmetçik Vakfı, Anıtkabir, Güncel
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