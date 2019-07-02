Son Dakika Haberleri: Şehit ve gazi çocukları için film etkinliği
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Şehit ve gazi çocukları için film etkinliği

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki şehit ve gazi çocukları için film etkinliği düzenlendi.

Şehit ve gazi çocukları için film etkinliği, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki şehit ve gazi çocukları için film etkinliği düzenlendi.

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçedeki şehit ve gazi çocukları için bir etkinlik düzenlendi. 34. Hudut Tugay Komutanlığına götürülen şehit ve gazi çocukları, burada "İnanılmaz Aile-2" filmini izledi. İkramların da yapıldığı film etkinliğinin ardından çocuklar tekrar evlerine bırakıldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
Şemdinli, Hakkari, Güncel
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