Son Dakika Haberleri: Şehit ve gazi çocukları için kırtasiye kardeşliği
Son Dakika Güncel Haber

Şehit ve gazi çocukları için kırtasiye kardeşliği

1 saat önce

Bilkent Center'da 15 Eylül'e kadar düzenlenecek "Kırtasiye Kardeşliği" kampanyası ile toplanan kırtasiye malzemeleri, şehit ve gazi çocuklarına ulaştırılacak.

Şehit ve gazi çocukları için kırtasiye kardeşliği, System.String[]

Bu yıl 20. yılını kutlayan ve yenilerek bünyesine birçok ulusal markayı dahil eden Bilkent Center, birbirinden farklı etkinliklerle ziyaretçilerine eğlenceli zamanlar yaşatıyor. 28 Ağustos –15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "Kırtasiye Kardeşliği" kampanyasında toplanan kırtasiye malzemeleri, Şehit ve Gazi çocuklarına hediye edilecek. Bilkent Center'da ayrıca "Okula Dönüş" etkinliği kapsamında ise çocuklar minik kuşlar için yuva yaparak soğuk kış günleri öncesi hayvanlara sıcak birer yuva hazırlayacak.

KIRTASİYE İHTİYAÇLARI BİLKENT CENTER'DAN

Bilkent Center, okulların açılmasına kısa bir süre kala "Kırtasiye Kardeşliği" teması ile düzenlenen sosyal sorumluluk kampanyası ile bağışlanan okul araç ve gereçlerini Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarına hediye edecek.

150 ADET YUVA KUŞLARLA BULUŞACAK

Yıl içerisinde sokak hayvanlarının barınması ve beslenmesi gibi birçok konuda farkındalık yaratan etkinliklere imza atan Bilkent Center, yine renkli bir organizasyonla bu sefer çocukları ve hayvanları bir araya getiriyor. Çocuklar, 31 Ağustos – 1 Eylül ile 7 – 8 Eylül tarihlerinde ücretsiz düzenlenecek etkinlik ile 150 adet kuş yuvası yaparak, soğuk kış günlerinde kuşlara sıcak bir yuva hazırlayacak. Hem öğrenip hem de yaratıcılığını ve el becerilerini geliştirerek kuş yuvaları hazırlayacak çocuklar, 14 Eylül Cumartesi günü yuvaları Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda ağaçlara asarak doğa ile kucaklaşmanın keyfini yaşayacak.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:36 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Gözde aşıklar Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Bodrum'da tatil yapıyor Son Dakika: "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:39:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit ve gazi çocukları için kırtasiye kardeşliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]