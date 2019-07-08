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Şehit ve gazi çocukları ilk meclisi ziyaret etti

2 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen 90 şehit ve gazi askerin çocukları, Kurtuluş ve Cumhuriyet müzelerini ziyaret etti.

Şehit ve gazi çocukları ilk meclisi ziyaret etti, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen 90 şehit ve gazi askerin çocukları, Kurtuluş ve Cumhuriyet müzelerini ziyaret etti.
TSK Mehmetçik Vakfınca düzenlenen "Kültür Gezi"leri kapsamında sabah saatlerinde Anıtkabir ziyaretiyle başlayan program, Kurtuluş Müzesi (1'inci Meclis) ve Cumhuriyet Müzesi (2'inci Meclis) gezileriyle devam etti.
Rehber eşliğinde müzeleri gezen çocuklara Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisleri tanıtıldı.
AA muhabirine duygularını anlatan çocuklardan Pınar Deli, Mehmetçik Vakfı'nın kendisi için "aile" gibi olduğunu ifade etti.
Gezi sayesinde diğer çocuklarla tanışma fırsatı bulduklarını aktaran Deli, "Vakıf çalışanları bizimle gerçekten kendi çocukları, öz kardeşleri gibi ilgileniyorlar. Bağışlarıyla bizi bu duruma getiren bağışçılarımıza çok teşekkür ederim." dedi.
Ahmet Şeker de şehit çocuğu olmanın gurur verici olduğunu ifade ederek, "Babam iyi ki bu vatan için şehit olmuş." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:01 Kaynak: AA
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