Şehit ve gazi çocukları "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmini izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ve gazi çocukları 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' filmini izledi - Son Dakika

Şehit ve gazi çocukları "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmini izledi

6 saat önce

Sinema salonundan görüntü Çocukların sinemadan çıkışı Çocukların film karakterleriyle fotoğraf çektirmesi Çocukların eğlenmesi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hakan Doğan ile röportaj Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmini izledi Kahramanmaraş İl...

Sinema salonundan görüntü

Çocukların sinemadan çıkışı

Çocukların film karakterleriyle fotoğraf çektirmesi

Çocukların eğlenmesi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hakan Doğan ile röportaj Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmini izledi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gazi çocuklarını animasyon türünde tüm zamanların izleyici rekorunu kıran TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe"yi izlemeleri için sinemaya götürdü.

Kentteki bir sinemada film izleyen şehit ve gazi çocukları, film sonrası yemek yedi. Daha sonra polis ekiplerince çocuklar için eğlence programı düzenlendi. Balonlarla oyun oynayan çocuklar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hakan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Şehit ve gazi çocuklarıyla yakınlarının her zaman yanlarında olduklarının bilinmesini isteyen Doğan, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için çekinmeden can veren aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan çocuklarının her zaman yanlarındayız. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bugün bir etkinlik düzenledik." dedi.

Doğan, çocuklara genel güvenlik ve basit trafik kurallarını anlattıklarını, birlikte güzel vakit geçirdiklerini aktardı.

Şehit ve gazi çocukları Rafadan Tayfa: Göbeklitepe filmini izledi

Göbeklitepe, Tayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:15 Kaynak: AA
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