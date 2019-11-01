Son Dakika Haberleri: Şehit ve gazi çocuklarına burs için kermes düzenlendi
Son Dakika Güncel Şehit ve gazi çocuklarına burs için kermes düzenlendi

Şehit ve gazi çocuklarına burs için kermes düzenlendi

6 saat önce

Kahramanmaraş Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi çocuklarına burs için kermes düzenlendi.

Şehit ve gazi çocuklarına burs için kermes düzenlendi, System.String[]

Kahramanmaraş Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi çocuklarına burs için kermes düzenlendi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kermesin açılışı, Vali Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan ve Kahramanmaraş Polis Eşleri Derneği Başkanı Nahide İnci tarafından yapıldı.

İnci, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak bu yıl ilk defa üniversite okuyan şehit ve gazi çocuklarına burs sağlamak amacıyla bir gıda kermesi düzenlediklerini belirtti.

Polis Eşleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi olarak 70 öğrenciye burs verdiklerini ifade eden İnci, "Kermesimizde çok güzel ve değişik ürünlerimiz var hepsi arkadaşlarımızın el emeğidir. Bütün Kahramanmaraş halkını yapmış olduğumuz bu gıda kermesine bekliyoruz. Bizlere destek olmalarını istiyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise kermesin üniversite okuyan ve ihtiyaç sahibi olan gazilerin, şehitlerin çocuklarının eğitimine burs amaçlı düzenlendiğini belirtti.

Kahramanmaraş halkının yapacağı bağışların burs ödemelerinde kullanılacağını anlatan İnci, "Eğitim, eğitim ve eğitim diyoruz başka da bir şey demiyoruz. Türkiye'nin güçlü olması, ileriye gitmesi ve muasır seviyelere ulaşması için okumamız ve okutmamız lazım. Hanımefendilere hazırlık sürecinde biz manevi destek ile yardım ettik. Hanımefendiler tamamen kendi el emekleri ile yaptılar. Biz de onların yanında olarak ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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