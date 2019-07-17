Son Dakika Haberleri: Şehit ve gazi çocuklarına Kapadokya gezisi
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Şehit ve gazi çocuklarına Kapadokya gezisi

3 saat önce

MEHMETÇİK Vakfı tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile 81 ildeki 90 şehit ve gazi çocuğu, Kapadokya bölgesini gezdi.

Şehit ve gazi çocuklarına Kapadokya gezisi, System.String[]
MEHMETÇİK Vakfı tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile 81 ildeki 90 şehit ve gazi çocuğu, Kapadokya bölgesini gezdi.
Mehmetçik Vakfı'ndan öğrenim yardımı alan şehit ve gazi çocukları arasındaki sosyal ilişkilerin ve dayanışmanın artırılması, tarih bilincinin geliştirilmesi ve aynı zamanda Türkiye'nin doğal güzelliklerinin de gösterilerek yurt sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla bir süreden beri düzenli olarak gerçekleştirilen kültür gezisi, bu kez Kapadokya'ya yapıldı. Şehit ve gazilerin çocukları, rehberler eşliğinde bölgenin tarihi yerlerini gezdi, bilgiler aldı.
Mehmetçik Vakfı Yardımlar Bölümü Sorumlusu emekli Piyade Kıdemli Albay Nuri Özpehlivan, kültür gezileriyle amaçlarının, öğrencilerin tarih bilincini geliştirmek, şehit ve gazi çocuklarının yurt sevgisine katkı sağlamak ve kendi aralarındaki dayanışmayı artırmak olduğunu söyledi. Kültür gezisi ile şehit ve gazi çocuklarının birbirlerini tanıma imkanı bulduğunu ifade eden Özpehlivan, bu organizasyon ile şehit ve gazi çocuklarının duygusal anlamda bir beraberlik yaşadıklarını söyledi.


Tsk Mehmetçik Vakfı, Kapadokya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:35 Kaynak: DHA
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