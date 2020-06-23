Şehit ve gazi derneklerinden Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Siirt'te şehit ve gazi dernek ve sendika yöneticileri Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.



Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan öncülüğündeki dernek ve sendika yöneticilerini kabul eden Hacıbektaşoğlu, devlet olarak her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.



Şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, sizlere de sabırlar diliyor. Yaptığınız bu anlamlı ziyaretinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Terör örgütüne yönelik mücadele kararlılıkla devam edecek." dedi.



Ziyarette Hacıbektaşoğlu'na Türk Bayrağı işlemeli battaniye hediye edildi.