Şehit ve Gazi Yakınları ile Buluştular
1 saat önce
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şehit aileleri ve gaziler yemeğine katıldı.
Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay, 18 Mart Çanakkale
Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şehit aileleri ve gaziler yemeğine katıldı.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 18 Mart Çanakkale Zaferi
anma programları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler Yemeğine katıldı. Burada şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenen Başkan Ay, ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinlerken şehadet şerbetini içenlerin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi, gazilere de uzun ömür temennisinde bulundu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:10 Kaynak: İHA
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