Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na tepki

21.07.2022 23:05
Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Diyarbakır Barosu'nun Irak'ta PKK tarafından katledilen 8 sivilin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından öldürüldüğünü iddia etmesine sert tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Diyarbakır Barosu'nun Irak'ta PKK tarafından katledilen 8 sivilin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından öldürüldüğünü iddia etmesine sert tepki gösterdi. Gündüz, bu çirkin açıklamayı yapan Diyarbakır Barosu'nun tüm idarecileri hakkında soruşturma açılması için savcıları göreve çağırdı.

Abbas Gündüz, Türkiye'yi hedef alan bu kirli zihniyeti kınadığını belirterek, "Diyarbakır Barosu, bebek katili PKK terör örgütünün katliamını örtbas etmek için Türkiye'ye iftira attı. Irak'ta PKK tarafından katledilen 8 sivil için 'TSK öldürdü' açıklamasında bulundu. Daha önce de 'Ermeni Soykırımı var' diyerek yine Türkiye'ye iftira atmıştı. Bebek katili PKK terör örgütü ile aynı dili kullanıp Türkiye'ye saldıran bu kirli zihniyeti kınıyorum. Ülkenin bölünmez bütünlüğü için, vatan, millet, bayrak için Irak'ta ve Suriye'de yüzlerce şehit verdik, gazi verdik. Bugün PKK'nın sözcülüğünü yapan baro, neden söz konusu TSK olunca hiçbir mesaj yayınlamıyor. Bu kirli ve bölücü barodan şikayetçiyiz. Diyarbakır Barosu'nun tüm yöneticileri hakkında iftira ve milli güvenlik tehdidi gerekçesiyle soruşturma açılmalı" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu
Kaynak: İHA

Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 23:05:45. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit ve gazi yakınlarından Diyarbakır Barosu'na tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement