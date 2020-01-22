Şehit ve gazi yakınlarından Edremit Belediyesi'ne teşekkür ziyareti - Son Dakika

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Şehit ve gazi yakınlarından Edremit Belediyesi'ne teşekkür ziyareti
7 saat önce
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, şehit ve gazi aileleri için yarıyıl tatilinde ücretsiz tatil imkanı sunan Balıkesir'in Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, şehit ve gazi aileleri için yarıyıl tatilinde ücretsiz tatil imkanı sunan Balıkesir'in Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti.
Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yarıyıl tatilinde Türkiye genelindeki şehit ve gazi aileleri için uygulamaya başladıkları ücretsiz termal tatil uygulamasının yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
Bu konuyla ilgili belediyeyi ziyaret eden Filiz'in uygulamanın tüm şehit ve gazi yakınları tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandığını söyledi belirtildi.
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