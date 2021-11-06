MHP Bingöl İl Başkanı Varol'dan İYİ Partili Türkkan'a kınama - Son Dakika

MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kentteki esnaf ziyareti sırasında tepkisini dile getiren şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

Varol, yaptığı yazılı açıklamada, şehit kardeşine yapılanı, ahlaksızlık olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Siyasette eleştirilerin olmasının normal olduğunu ancak ahlak dışı davranışların kabul edilemeyeceğini kaydeden Varol, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu küfür sadece o vatandaşa değil, bu vatandaş gibi düşünen sağduyulu millete yapılmış bir şuursuzluk, vandallık, karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. HDP'nin ve bebek katili PKK'nın gizli yandaşı olan bu düşünce, zaman zaman bu gibi olaylarda sabır edemeyip asıl fikirlerini gizlemeyip açığa çıkartıyorlar. Ey vekil, senin liderin, PKK'lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparım diyor. Vatandaş da bunu söyledi, nedir bu hazımsız hareketiniz. Üstelik bu vatandaşımız bir şehit yakını. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini, keşke, Siirt'teki olayda liderine 'burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, silmek gerekir."

Bunların hesabının milletin sandıkta soracağını aktaran Varol, "Normal olmayan ahlak dışı olan, sizin yaptıklarınızdır. Bu yaptıklarınızın hesabı, kanunlar nezdinde de sorulacaktır. Bu yaptığın küfürler, tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmıştır. Sizin yaptığınız siyasetiniz batsın, kahrolsun. Rezil siyaset yapmak hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Tek kelimeyle küfürbaz, edepsiz, saygıdan uzak bir varlıksınız." ifadelerini kullandı.