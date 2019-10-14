Son Dakika Haberleri: Şehit ve gazi yakınlarından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki
Son Dakika Güncel Şehit ve gazi yakınlarından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki

Şehit ve gazi yakınlarından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki

13 dakika önce

Malatya Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mustafa Gözükara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

Şehit ve gazi yakınlarından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki, System.String[]

Malatya Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mustafa Gözükara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.


Malatya Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mustafa Gözükara, yaptığı açıklamada, Akıncı'nın "Akan su değil kandır" sözüne tepki gösterdi. Gözükara, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı talihsiz bir açıklama yaptı. KKTC'nin bağımsızlığı için 500' e yakın şehit bin 200'e yakın gazi veren Türk askerinin ve binlerce Kıbrıslı Şehit ve Gazi'nin kemiklerini sızlatmıştır" ifadelerini kullandı.


Şehit aileleri ve gazilerin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı kınadığını vurgulayan Gözükara, "Gerekirse biz gaziler ve şehit aileleri ile KKTC'ye giderek, orada protesto etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
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