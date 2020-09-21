Şehit ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi - Son Dakika

Şehit ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirildi.

Şehit ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi, System.String[]

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirildi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının 2020 ataması, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 209 kişinin ataması yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Sizlere biz bakanlık olarak daha iyi hizmet sunabilmek için çabalıyoruz. İnanıyoruz ki sizler 83 milyon ülkemizin, Türkiyemizin hep beraber büyük bir aileyiz ve bu ailenin en kıymetli üyeleri de sizlersiniz. Sizleri hiçbir zaman kendi ailelerimizden ayrı görmedik ve görmeyeceğiz. Her zaman sizlerin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son 18 yıldır AK Parti hükümeti olarak eğitimden istihdama kadar birçok alanda destek ve hizmetlerle şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının yanında olduklarını belirten Selçuk, "Bu sizlere olan, şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuzun bir gereği. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde de sizlerle beraber daha çok çalışarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bugün isterdik ki bütün atanacak şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gazi yakınlarımız yanımızda olsunlar fakat salgın nedeniyle daha limitli bir imkan dahilinde sınırladık sayılarımızı. Diğer bütün atamalarımız ekranda yansıyacak, kura töreninden sonra web sitesinden de takip edebileceksiniz. İnşallah bir sonraki buluşmalarda salgının etkisi azaldıktan sonra daha geniş katılımlı toplantılarda hep beraber oluruz" diye konuştu.

Kamuda istihdamda olan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 2002 yılında 6 bin civarında olduğunu ifade eden Selçuk, "Temmuz 2018'den bugüne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Döneminde ise toplam 4 bin 625 atama gerçekleştirdik ve bugün de 209 kardeşimizin ataması ile beraber toplamda 44 bin 384 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarını da yanına alarak atama butonuna bastı. Atamalar sonrasında ise duygu dolu anlar yaşandı. Kimi şehit yakını röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı gazi yakınları ise atamalardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. - ANKARA

Şehit, Atama, Kamu, Gazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi - Son Dakika


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