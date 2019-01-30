Şehit ve Gaziler Derneği'nden Başkan Tosun'a Ziyaret

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ve yönetim kurulu üyeleri, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret ederek şehit ve gaziler derneğine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerinden dolayı Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Tosun, "Yüreklerindeki vatan, bayrak ve millet aşkı ile tarihe destan yazan Gazilerimizin, her zaman yanınızdayız. Elimizden geldiğince tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve isteklerinizi yerine getirmeye hazırız" dedi.