Son Dakika Haberleri: Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret
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Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret

1 saat önce

Başmakçı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mutlu İnce Dinar'daki Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret, System.String[]
Başmakçı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mutlu İnce Dinar'daki Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Derneğin Dinar temsilcisi olan Hasan Ceylan ile görüşen Teğmen İnce, ziyaretinde dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kapılarının kendilerine 24 saat boyunca açık olduğunu, kahraman gazilere, şehitlere ve ailelerine minnet borçlu olduklarını da aktaran İnce, "Bizlik ne olursa olsun, her zaman yanınızdayız. Dernek çalışmalarınızı da yakından takip ediyoruz." dedi.
Dernek Temsilcisi Hasan Ceylan da, İnce'ye ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:05 Kaynak: AA
Jandarma, Başmakçı, Türkiye, Dinar, Güncel
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