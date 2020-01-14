Şehit ve Gaziler Derneğinden gazetecilere plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ve Gaziler Derneğinden gazetecilere plaket - Son Dakika

Şehit ve Gaziler Derneğinden gazetecilere plaket

6 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Teşkilatı, ilçede görev yapan basın mensuplarına plaket verdi.

Şehit ve Gaziler Derneğinden gazetecilere plaket, System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Teşkilatı, ilçede görev yapan basın mensuplarına plaket verdi.

Dernek Başkanı Gazi İsmail Macit başkanlığında bir araya gelen dernek yönetimi, ilçede görev yapan gazetecileri dernek binasına davet etti.


Macit, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "İslahiye'deki basın mensupları derneğimizin kurulma aşamasından bu yana bizlere haberleri ile destekler verdiler. Ben de onların Çalışan Gazeteciler Günlerini kutluyorum." dedi.

Macit, daha sonra gazetecilere plaket verdi.


Basın mensupları da Macit ve dernek yönetimine teşekkür etti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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