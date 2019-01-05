Şehit ve Gaziler Derneğinin Hatim Etkinliği
1 saat önce
Seydişehir'de her ay düzenlenen hatmi şerif duasının yapıldığı program ilçede geleneksel hale geldi.
Seydişehir
'de her ay düzenlenen hatmi şerif duasının yapıldığı program ilçede geleneksel hale geldi.
Program hakkında bilgi veren Türkiye
Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneğinin İlçe Başkanı Yakup Söğüt
, "Her ay Seydişehir derneği olarak gerçekleştiğimiz programda okunan hatmi şerifin duasını gerçekleştiriyoruz. Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve yetimlerimizle sohbet ediyoruz. Programımıza kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere ilçemizin protokol üyeleri yalnız bırakmıyor, bizlere sahip çıkıyorlar, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.
Kaymakam Aydın Erdoğan
etkinlikte, "Derneğimiz düzenli olarak bu programı gerçekleştiriyor, çok başarılılar. Böyle toplantılar çok önemli şehitlerimizi yad ediyoruz. Onlar için okutulan Hatmi Şerif için yapılan duaya hep birlikte amin diyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarına her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız. Onlar bizim baş tacımızdır. Hepsine saygılarımızı sunuyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:42 Kaynak: AA
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