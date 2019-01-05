Son Dakika Haberleri: Şehit ve Gaziler Derneğinin Hatim Etkinliği

Şehit ve Gaziler Derneğinin Hatim Etkinliği

1 saat önce

Seydişehir'de her ay düzenlenen hatmi şerif duasının yapıldığı program ilçede geleneksel hale geldi.

Şehit ve Gaziler Derneğinin Hatim Etkinliği, System.String[]
Seydişehir'de her ay düzenlenen hatmi şerif duasının yapıldığı program ilçede geleneksel hale geldi.


Program hakkında bilgi veren Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneğinin İlçe Başkanı Yakup Söğüt, "Her ay Seydişehir derneği olarak gerçekleştiğimiz programda okunan hatmi şerifin duasını gerçekleştiriyoruz. Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve yetimlerimizle sohbet ediyoruz. Programımıza kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere ilçemizin protokol üyeleri yalnız bırakmıyor, bizlere sahip çıkıyorlar, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.


Kaymakam Aydın Erdoğan etkinlikte, "Derneğimiz düzenli olarak bu programı gerçekleştiriyor, çok başarılılar. Böyle toplantılar çok önemli şehitlerimizi yad ediyoruz. Onlar için okutulan Hatmi Şerif için yapılan duaya hep birlikte amin diyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarına her zaman sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız. Onlar bizim baş tacımızdır. Hepsine saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisinin Peşine Düştü

İzlediği Kore Dizisi Hayatını Değiştirdi! Artık Üniversitelerde Ders Veriyor Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:06:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit ve Gaziler Derneğinin Hatim Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]