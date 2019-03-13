Şehit ve Gaziler İçin Bir Hafta Etkinlik Düzenlenecek

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, tüm şehitler ve gazilerin hatırasını yaşatmak amacıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde bir hafta süreyle etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, tüm şehitler ve gazilerin hatırasını yaşatmak amacıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde bir hafta süreyle etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.



Kılıçaslan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, mukaddes değerler uğruna canını feda eden şehitleri, aynı uğurda savaşa katılıp şehit olmayı arzuladığı halde sağ olarak geri dönen gazileri asla unutmayacaklarını ifade etti.



Özellikle gençler ve çocukların kutsal değerleri benimsemesine çok önem verdiklerini vurgulayan Kılıçaslan, bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde bir hafta süreyle farklı etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.



Tüm vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlara katkılarından dolayı teşekkür eden Kılıçaslan, şunları kaydetti:



"Etkinliklerden ilki 15 Mart 2019 Cuma günü Cacabey Meydanı'nda açılacak ve 5 gün sürecek fotoğraf sergisi. Bu sergide Çanakkale, Sarıkamış, 15 Temmuz ve Kırşehir şehitlerimizden oluşan fotoğraflar olacak. Programımızdan önce Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı bir tiyatro gösterimi ve akabinde ise Çanakkale yemek menüsü olan yağlı buğday çorbası, şekersiz üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikramımız olacaktır. İkinci programımız ise 18 Mart 2019 Pazartesi günü Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde başlayacak. Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nün hazırlamış olduğu kahramanlık şiirleri ve türküleri söyleyerek şehitlerimizi yad edeceğiz. Üçüncü programımız ise 19 Mart 2019 Salı günü Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibinin Sarıkamış şehitlerinin anlatıldığı 'Vatan İçin' simli tiyatro gösterimi sunumu yapılacaktır. Tüm Kırşehir halkı davetlidir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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