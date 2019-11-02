Son Dakika Haberleri: Şehit Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Şehit Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlanıyor

Şehit Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlanıyor

6 saat önce

Şehit Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlanıyorŞANLIURFA - Resulayn'da PKK-PYD terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlanıyor

ŞANLIURFA - Resulayn'da PKK-PYD terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK-PYD terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan Şanlıurfa Gap Havaalanında yapılan törenle memleketine uğurlanıyor.

Şehit Sarıcan'ın naaşı, Şanlıurfa Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderilecek.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit Vet. Uzm. Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlanıyor

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
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