Şehit Veteriner Uzman Çavuş dualarla anıldı
7 saat önce
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için mevlit okutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için mevlit okutuldu.
Şehidin kayın babası Dede Bagtur'un Payas ilçesi, Fatih Mahallesi'ndeki evinde öğle namazı sonrası okunan mevlide, Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulucak, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Feyzi Kalkan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, İlçe Müftüsü Abdullah Sertogulları da katıldı. - HATAY
MSB: "Barış Pınarı Harekâtı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel... Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu