Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları Gelecek Hafta Atanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasının yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Gelir artırıcı ve gider azaltıcı rasyonel tedbirleri zamanında almalarının da etkisiyle SGK'nin aktüeryal dengesinde 2071 yılına kadar herhangi bir sorun görmediklerini belirten Selçuk, şu bilgileri paylaştı:



"Gelir artırıcı ve gider azaltıcı tedbirler sayesinde 2018'de öngörülen açığı az bir rakamla kapattık. Son 10 yılın en iyi rakamlarını elde ettik, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın yüzde 0,42'si olarak gerçekleşti. 2008'den beri yakalanan en iyi rakam. 2002 yılında yüzde 71,5 olan SGK'nin gelirlerini giderlerini karşılama oranı 2018 yılında yüzde 95,5'a ulaştı. Yine prim gelir gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık giderlerini karşılama oranı yani aktif-pasif oranı da 2002'de yüzde 61'den 2018'de yüzde 76'ya yükseldi. Bu rakamlara baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin gerçek olmadığı aşikar. SGK'nin aktüeryal açıdan son 15 yılın en iyi durumunda olduğunu görüyoruz. SGK güçlü mali yapısıyla 81 milyon vatandaşımıza sorunsuz bir şekilde hizmet sunuyor."



"İŞKUR, 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etti"



Bakan Selçuk, İŞKUR'un istihdamda önemli bir rekora imza attığını hatırlatarak, "İŞKUR, 2018 yılında 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etti. Bu önemli bir başarı." dedi.



Bu yılın "yaşlılık yılı" ilan edildiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının himayelerinde şubat ayında Yaşlılık Şurası'nın toplanacağını bildirdi.



Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamına önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, "Bu konudaki istihdamları bekletmiyoruz. İnşallah gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasını yapacağız." bilgisini verdi.



Selçuk, cihaza bağlı hastaların elektrik faturalarının 200 liralık kısmını karşıladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Hemodiyaliz hastalarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz. Bu hastalar, sürekli tedavi görmek zorundalar. Onların devlet tarafından karşılanan ücretlerine yüzde 19 oranında artırım gerçekleştirdik. Böylece hemodiyaliz tedavileri için tüm sağlık hizmeti sunucularından 193 lira olan desteği 230 liraya çıkarmış bulunmaktayız."



"Müge Anlı ile detaylı konuşacağız"



Bir basın mensubunun, Palu ailesine ilişkin sorusu üzerine Selçuk, "Biz bu konuda Müge Anlı ile de konuştuk. Çok dehşet bir vakaydı. Öyle ailelerin olmasını arzu etmiyoruz. Ama orada sosyal sorumluluğu da gerçekleştirdi Müge Anlı. Tabi bunun bu kadar sürmesi gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu? Müge Anlı ile detaylı konuşacağız. Daha doğrusu bu tip programlardaki her vaka ile ilgili konuşacağız. Bakanlık olarak temel hedefimizin, iyi örnekleri çoğaltmak, bunları tanıtmak olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Aile ve çocuk dostu yayınların artırılmasının, teşvik edilmesinin gerektiğini dile getiren Selçuk, "Bizlere de vatandaş olarak görev düşüyor. Bu yayınlara önem verdikçe reytinglerini artırdıkça da sektör bu anlamda daha fazla çocuk ve aile dostu yayınları çoğaltacak." dedi.



16 bin 809 çocuk evlat edindirildi



Evlilik Öncesi Eğitimleri, Aile Eğitim Programları gibi eğitimlerinin bulunduğunu anlatan Selçuk, eğitim programlarının her birinde 1 milyonu aşkın vatandaşa ulaşıldığını belirtti.



Aile Sosyal Destek Programına (ASDEP) değinen Selçuk, personel alımında rakamları artırmayı hedeflediklerini aktararak, bu programın talep bazlı hizmetlerden arz odaklı hizmet anlayışına geçilen bir program olduğunu anlattı.



Ailelerin ihtiyaçlarının analiz edildiğini ifade eden Selçuk, bu kapsamda ziyaret edilen hane sayısının 1 milyonu aştığını, hedeflerinin 2 milyonun geçilmesi olduğunu bildirdi.



Bakan Selçuk, "İkinci 100 günlük eylem planında muhtarlarımızı da bu programa dahil ettik. Muhtar ziyaretleri yapıyoruz. İkinci 100 günlük hedef kapsamındaki hedefimiz, 5 bin muhtar ziyareti yapmaktı. İlk 50 günde bu rakamı aştık. İlerleyen günlerde hedefimiz bütün muhtarlarımıza ulaşmak, böylelikle Bakanlığımızın bütün faaliyetlerini muhtarlara aktararak yapabileceklerimizi istişare edebilmek." diye konuştu.



Koruyucu aile sayısının 5 bini aştığını, koruyucu ailedeki çocuk sayısının da 6 bini geçtiğini ifade eden Selçuk, 16 bin 809 çocuğun evlat edindirildiğini söyledi.



Aile ve çocuk dostu yayınlara da değinen Selçuk, RTÜK ile çocuk ve aile dostu yayınları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla kurulan mekanizmanın işlerlik kazanmasını istediklerini vurguladı.



"65 mobil hizmet birimi 670 okulda çalışacak"



Bakan Selçuk, 30 ilde çocukları koruyucu, önleyici, destekleyici Mobil Sosyal Hizmet Birimlerinin faaliyete geçirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Burada ilk etapta 164 personelden oluşan 65 mobil hizmet birimi, belirlenen 670 okulda çalışmaya başlayacak. Birimlerin eşleştirmesini de gerçekleştirmiş durumdayız. Eşleştikleri okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmenleriyle görüşerek okula devamsızlığı olan, sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklara hizmet verecekler, çocukların aileleriyle görüşmeler yapacaklar. Çocuğun okul ve aile arasındaki takibini yapmaktan sorumlu olacaklar. Hizmet modeli kapsamında 2 bin 900'ü aşkın çocuğumuz ve 1500'e yakın aileyle görüşmeler yapılmaya devam ediliyor. 30 ilimizdeki çalışmamızı 81 ilde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."



Selçuk, devlet koruması ve bakımı altında olan örgün eğitime devam etmeyen çocuklar için hayata geçirilen "Bir Meslek Bir Gelecek" projesinden 450 çocuğun faydalandığını söyledi.



"144 kadın konukevinde 81 ilde hizmet vermekteyiz"



Kadının girişimciliğini artırmak için destekler vermeyi sürdürdüklerini anlatan Selçuk, kadınları korumaya güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.



Selçuk, "2002'de 11 kadın konukevi vardı, bunlar 283 kapasiteyle hizmet veriyordu. Bugün Bakanlığa bağlı 110 kadın konukevimiz var. Yerel yönetimlere bağlı 32 kadın konukevi var. Göç İdaresine bağlı bir tane ve sivil toplum kuruluşuna bağlı bir taneyi de sayarsak toplamda 144 kadın konukevinde 3 bin 454 kapasiteyle 81 ilde hizmet vermekteyiz." diye konuştu.



Konukevlerinin sayısının artmamasını, şiddet ve mağduriyetlerin olmamasını istediklerini dile getiren Selçuk, "Kadın konukevleri şu anda yüzde 80 kapasiteyle çalışmakta." dedi.



"Engelli istihdamı 10 katına çıktı"



Engellilerin, hayatın her alanında yer almaları için hükümetleri döneminde yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Selçuk, "2002'de kamu kurumlarında 5 bin 77 engelli memur istihdam edilirken 2018'de bu sayının yaklaşık 10 katına çıktığını görmekteyiz." ifadesini kullandı.



Selçuk, engelliler için hibe desteğinin yükseltilerek 50 bin liraya çıktığını, 1300'ü aşkın engellinin hibe desteğinden faydalandığını belirtti.



Bakan Selçuk, engelliler için yeni açılacak yatılı merkezlerde gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.



(Bitti)

