Bakan Yanık: "Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak"

10.03.2022 16:25

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Kura için butona basılması Kuranın gerçekleşmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve...

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

Kura için butona basılması

Kuranın gerçekleşmesi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu.

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Bakan Yanık: Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak
Bakan Yanık: Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak
Bakan Yanık: Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak
Bakan Yanık: Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak

YORUMLAR
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Mehter Takımı, Şehit, Kamu, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak" - Son Dakika
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