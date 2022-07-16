Şehit yakını güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı - Son Dakika
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Şehit yakını güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı

16.07.2022 14:03

Şehit yakını güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı Güneşli günde 200 kilometre gidebilen araç saatte 45 kilometre hız yapıyor Hakkari'de güvenlik korucusu iki kardeşi şehit olan İlhami Değer, güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı.

Şehit yakını güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı

Güneşli günde 200 kilometre gidebilen araç saatte 45 kilometre hız yapıyor

VAN - Hakkari'de güvenlik korucusu iki kardeşi şehit olan İlhami Değer, güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden iş gereği Van'a yerleşen İlhami Değer isimli şehit yakını kendi aracını tasarlamayı başardı. Değer'in geri dönüşüm malzemesiyle tasarladığı güneş enerjili aracı görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Saatte 45 kilometre hız yapan ve güneşli günde 200 kilometre yol kat eden araç, yakıttan tasarruf sağlıyor. Değer, güneş enerjili aracını geliştirmek için destek bekliyor.

"Kendi imkanlarımla tasarladım"

İHA muhabirine konuşan şehit yakını İlhami Değer, geçici güvenlik korucusu olan kardeşi ve abisinin şehit olduğunu anımsattı. Daha önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ikamet ettiklerini ve ardından Van'a yerleştiklerini ifade eden Değer, 15 Temmuz'da düzenlenen bir etkinliğe katıldığını ve orada il protokolünün aracına ilgi duyduğunu söyledi. Aracı götürdüğü etkinlikte özellikle Van Valisi Ozan Balcı'nın araca ilgi duyduğunu dile getiren Değer, "Güneş enerjisiyle çalışan aracı tamamen kendi imkanlarımla tasarladım. Her bir parçasını bir yerden temin ettim. Araç, enerjisini güneşten alıyor. Gündüz ve akşamları ortalama 130 kilometre gidebiliyor. Ancak gündüz güneş gördüğü sürece 200 kilometreye kadar da gidebiliyor" dedi.

"Saatte 45 kilometre hız yapabiliyor"

Artan yakıt fiyatlarından dolayı bu fikri hayata geçirdiğine dikkat çeken Değer, "Daha önce böyle deneyimlerim vardı. Bu kez daha güzel bir şey tasarlamaya çalıştım. Sac malzemesinden yapmaya çalıştım. Sac malzemesi olduğu için tasarımı çok da istediğim gibi olmadı. Görenlerin dikkatini çekiyor ve fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Gülenler de oluyor. Ayrıca yakıtı yok ve saatte 45 kilometre hız yapabiliyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Hakkari, Tragger, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit yakını güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı - Son Dakika

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