Son Dakika Haberleri: Şehit Yakını Sosyal Medyadan Davet Etti, Bakan Kasapoğlu Nikah Şahidi Oldu (2)

Şehit Yakını Sosyal Medyadan Davet Etti, Bakan Kasapoğlu Nikah Şahidi Oldu (2)

1 saat önce

BAKAN KASAPOĞLU KAHTA'DA OKUL AÇTIAdıyaman'ın Kahta ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, okul açılışına katıldı, gençlerle buluştu.

Şehit Yakını Sosyal Medyadan Davet Etti, Bakan Kasapoğlu Nikah Şahidi Oldu (2), System.String[]
BAKAN KASAPOĞLU KAHTA'DA OKUL AÇTI

Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, okul açılışına katıldı, gençlerle buluştu. İlçede incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, ilk olarak ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Şehit Polis Murat Toprak Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin her branşta başarı sağlanması için biz tesis yapacağız, siz de bu tesisleri değerlendireceksiniz. Böylece başarılı bir spor ülkesi olacağız. Ülkemiz son 17 yılda ciddi bir yere geldi. Spor tesisi sayısı 2012 yılında bin 500 iken 5 bine yakın spor tesisimiz var. Yan tarafta yapılan yaklaşık yarısı tamamlanan spor kompleksi ile ilgili bir duraksama söz konusu. Bu tesisin kararını bu gün aldık. En hızlı şekilde tamamlanması için çalışmalar başlatıldı. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden bu tesisleri siz eskiteceksiniz biz yenilerini alacağız. Bu tesislerden şampiyonlar çıkaracağız. Ayrıca çok kitap okuyacaksınız. Sizleri daha iyi yetiştirmek zorundayız" dedi.

Konuşmasının ardından okulun açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, Kahtaspor'a 100 bin lira yardım sözü verip yapımı devam eden spor kompleksini inceledi. Ak Parti Kahta Belediye Başkan adayı Engin Akel'in seçim bürosunda vatandaşlara seslenen Bakan Kasapoğlu daha sonra Atatürk Barajı kıyısındaki bir tesiste Adıyaman'daki spor kulüpleri ile yemekli toplantıya katılıp kısa bir konuşma yaptıktan sonra Kahta'dan ayrılıp Diyarbakır'a gitmek için yola çıktı

Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Kahta, Politika
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