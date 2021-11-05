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Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan büyük tepki topladı! Sosyal medya çalkalanıyor - Son Dakika

Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan büyük tepki topladı! Sosyal medya çalkalanıyor

05.11.2021 17:56

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişinin kulağına eğilerek küfür etti. Olaydan sonra sosyal medyada pek çok kullanıcı Türkkan'a tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl'e gelerek esnafları ziyaret etti. Bu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Lütfü Türkkan'in şehit yakını olduğunu ifade eden kişinin kulağına eğilerek ettiği küfür kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir anda gündem olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar Türkkan'ın parti ile ilişkisinin kesilmesini talep etti.

İşte sosyal medyada Lütfü Türkkan'a gelen tepkilerden bazıları:

Şehit yakınına sinkaflı küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eten İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eten İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eten İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eten İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eten İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eten İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eten İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına sinkaflı küfür eten İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan büyük tepki topladı! Sosyal medya çalkalanıyor

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan büyük tepki topladı! Sosyal medya çalkalanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan büyük tepki topladı! Sosyal medya çalkalanıyor - Son Dakika
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