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Şehit yakınına tekme attığı öne sürülen İYİ Partili, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturmasından serbest bırakıldı - Son Dakika

Şehit yakınına tekme attığı öne sürülen İYİ Partili, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturmasından serbest bırakıldı

09.11.2021 22:47

Bingöl'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i protesto etmesinden sonra Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınına İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda'nın ise tekme attığı öne sürülmüştü. Şehit yakınının şikayeti sonrası açılan soruşturmada ifadesi alınan şüphelinin sosyal medyada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" içerikli paylaşımları da tespit edildi. "Cumhurbaşkanı'na hakaret" sebebiyle açılan yeni soruşturmada şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bingöl'de geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında bir şehit yakını, partililere karşı bazı iddialarda bulunmuştu. O dönem Grup Başkan Vekili olan Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür ettiği iddiasıyla kamuoyundan büyük tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından Türkkan, Genel Başkan Vekilliği görevinden istifa etti.

ŞEHİT YAKININA TEKME ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Şehit yakınının şikayeti üzerine ise olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında izlenen görüntülerde şehit yakınına tekme attığı iddia edilen İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda'nın ifadesi alınmıştı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETTİĞİ PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

Şüpheli Arda'nın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı. Şüpheli Arda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Arda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Arda, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli Arda'yı yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Meral Akşener, cumhurbaşkanı, Hakaret, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit yakınına tekme attığı öne sürülen İYİ Partili, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturmasından serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit yakınına tekme attığı öne sürülen İYİ Partili, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturmasından serbest bırakıldı - Son Dakika
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