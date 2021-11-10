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Şehit yakınından İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Şehit yakınından İYİ Partili Türkkan'a tepki

10.11.2021 15:19
Şehit yakınından İYİ Partili Türkkan'a tepki

Türkiye Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesine tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruşunu almasını istemiyoruz, milletvekilliğinden...

Türkiye Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesine tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruşunu almasını istemiyoruz, milletvekilliğinden derhal istifa etmesini istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında onu görmeye tahammülümüz yok." dedi.

Selvitop, Şalpazarı ilçesine bağlı Üzümözü Mahallesi'nde babası şehit jandarma er Necaettin Güner'in kabri önünde gazetecilere, babasının 57 yıl önce şehit olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin varoluşunun ana teması ve merkezi olan şehit ailelerine küfür ve hakaret etmenin kimsenin haddi olmadığını vurgulayan Selvitop, İYİ Partili Türkkan'a yönelik tepkilerini dile getirdi.

Selvitop, şehit aileleri dernekleri olarak Lütfü Türkkan'ın istifa etmesi ve milletvekilliğinin kaldırılmasına kadar eylemlerini devam ettireceklerini kaydederek, "Buna yemin ettik, bugün 10 Kasım. Yastayız ama şehit ailelerimize yapılan küfürle bu yasımız, hüznümüz katlanmıştır. Bu ne cürettir, bu ne vicdansızlıktır, bu ne ahlaksızlıktır?" ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan'ın derhal istifa etmesini isteyen Selvitop, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri dün gece izledik, diyorsunuz ki 'STK'lar, hanım kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz nerede?' Biz buradayız. Herkes bize destek olduğu sürece Lütfü Türkkan'ın evinin kapısı etrafında Diyarbakır anneleri gibi nöbet tutmaya hazırız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruşunu almasını istemiyoruz, milletvekilliğinden derhal istifa etmesini istiyoruz. TBMM çatısı altında onu görmeye tahammülümüz yok. Ne demek şehidin bacısına, anasına, ailesine küfür etmek, bu ne kadar devam edecek? Siyasi parti ayrımızı gözetmeksizin vatanına, milletine, bayrağına saygısı ve sevgisi olan herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış genel başkanına da sesleniyorum, partinizi tenzih ediyoruz, lütfen Lütfü Türkkan'ı derhal içinizden atın."

Şehit yakınından İYİ Partili Türkkan'a tepki
Şehit yakınından İYİ Partili Türkkan'a tepki

Türkiye Cumhuriyeti, Lütfü Türkkan, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit yakınından İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika


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