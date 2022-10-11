Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerde bulunan Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi, Şehit Astsubay Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde park halindeki şüpheli aracı incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, otomobilin Marmara Ereğlisi Cedit Ali Paşa Mahallesi'nden 1 gün önce çalındığı ortaya çıktı. Haber verilmesi sonrası otomobilini teslim almak için olay yerine gelen İsmail Gülmez, aracının kısa sürede bulunmasına sevindiğini ifade ederek, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit yakınının çalınan otomobili bulundu - Son Dakika

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