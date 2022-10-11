Şehit yakınının çalınan otomobili bulundu - Son Dakika
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Şehit yakınının çalınan otomobili bulundu

11.10.2022 15:55

Şehit yakınının çalınan otomobili bulunduTEKİRDAĞ Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nden çalınan şehit yakınının otomobili, 1 gün sonra Çorlu'da polis tarafından bulundu.

Şehit yakınının çalınan otomobili bulundu

TEKİRDAĞ Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nden çalınan şehit yakınının otomobili, 1 gün sonra Çorlu'da polis tarafından bulundu.

Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerde bulunan Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi, Şehit Astsubay Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde park halindeki şüpheli aracı incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, otomobilin Marmara Ereğlisi Cedit Ali Paşa Mahallesi'nden 1 gün önce çalındığı ortaya çıktı. Haber verilmesi sonrası otomobilini teslim almak için olay yerine gelen İsmail Gülmez, aracının kısa sürede bulunmasına sevindiğini ifade ederek, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit yakınının çalınan otomobili bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit yakınının çalınan otomobili bulundu - Son Dakika
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