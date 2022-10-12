Son dakika haber! Şehit yakınının otomobilini çalan şahıs tutuklandı

Şehit yakınının otomobilini çalan şahıs tutuklandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da oto hırsızlığı ve ev malzemeleri hırsızlığına karışan bir kişi tutuklanırken, çaldığı otomobilin geçtiğimiz günlerde şehit yakınına ait Çorlu'da bulunan otomobil olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden oto hırsızlığı ve iki ayrı otodan ses sistemleri ve oto teyplerin çalınması sonucu meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların G.K., M.K ve B.S. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Çalınan araç, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terk halde bulundu. Çalındıktan sonra terk edilen otomobilin, şehit yakınının otomobili olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların farklı hırsızlık olayları gerçekleştirmiş olabilecekleri değerlendirilerek, şahıslara ait olduğu tespit edilen ikamette yapılan kontrollerde çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet TV, 1 adet tablet, 1 adet ses hoparlörü, 1 adet uydu alıcısı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan M.K. çıkarıldığı Adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.