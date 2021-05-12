Şehit yakınları arife gününden mezarlığa koştu - Son Dakika

Şehit yakınları arife gününden mezarlığa koştu

Şehitlikte dualar edildi, çiçekler sulandı, temizlik yapıldı

Şehit annesi: "Biz rahat edelim diye onlar şehit oldu. Vatan sağolsun"

BURSA - Bursa'da şehit anneleri, tam kapanma kısıtlamasından muaf tutulunca bayram ziyaretleri için çocuklarının mezarına koştu. Kısıtlamadan muaf tutulmalarının sevincini yaşayan şehit aileleri dualar edip, temizlik ve çiçek bakımını yaptı. Şehit Annesi Nuriye Rodoplu, "Onlar 'biz rahat edelim' diye şehit oldular. Vatan sağ olsun" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine 'Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge göndermesiyle ailelerde büyük mutluluk yaşandı.

Genelgede, " Türkiye'nin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

Devlet olmanın temel sorumluluğunun şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgenin ardından aileler, arife günü şehitliklere akın etti.

Pınarbaşı Şehitliğine gelen aileler, hem görevlilere temizlik için yardım ederken, hem de yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Duaların edildiği kabirleri elleriyle temizleyen aileler, çiçeklerin bakımını yaptı, çocuklarının toprağına bol bol su döktü.

5 Mart 2000 günü şehit olan Topçu Binbaşı Ufuk Rodoplu'nun annesi Nuriye Rodoplu, "Bizlere izin verilmesi çok mutlu etti. Yaşımdan dolayı biraz halim yok. Ama oğlumu yalnız bırakmak istemedim. Her bayram olduğu gibi, temizliğini yapıp dualarımızı ediyoruz. Vatan sağ olsun. Bu vatan için, bu millet için ve bizim rahatlığımız için onlar şehit oldu. Çok acı bir duygu ama inşallah iyi bir mevkide onun olduğunu bilmek bizlere huzur veriyor" dedi.