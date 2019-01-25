Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Atama Kura Töreni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Hükümetlerimiz zamanında istihdam hakkının genişletilmesine bağlı olarak yerleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 34 bin 608'e ulaşmıştır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Hükümetlerimiz zamanında istihdam hakkının genişletilmesine bağlı olarak yerleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 34 bin 608'e ulaşmıştır" dedi.



Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları atama kura töreninde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Koca, "Şehitlik ve gazilik hiçbir maddi değerle ölçülmeyecek derece büyük bir şeref kaynağıdır. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkarmak için Cumhurbaşkanımız, Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk liderliğinde tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu istihdamında hükümetlerimiz döneminde Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatıyla bu hakkın kapsamı sürekli olarak genişlemiştir" diyen Koca şöyle devam etti:



"2012'de şehit yakınlarının bir olan istihdam hakkını ikiye çıkardık. 2013 yılında terörden etkilenen sivil vatandaşlarımıza ve güvenlik personeli dışında kalan vazife mağduru kamu görevlilerine de istihdam hakkı getirdik. 2018'de istihdam hakkının genişletilmesinin yanında hak sahiplerinin başvuru ve atama süreçlerinde de niteliksel iyileştirmeler gerçekleştirdik. 2018 yılı sonuyla kamu kurumlarımıza yerleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 40 bin 918. Bugün kamu kurumlarına yerleştirilecek 286 kardeşimizle birlikte bu sayı 41 bin 204'e ulaşacaktır."



Koca sözlerini şöyle sürdürdü:



"2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 vatandaşımız istihdam hakkı kazanmışken, hükümetlerimiz zamanında istihdam hakkının genişletilmesine bağlı olarak yerleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 34 bin 608'e ulaşmıştır. Bugün yerleştirmesi yapılacak vatandaşlarımızla birlikte bu sayı 34 bin 894 sayısına ulaşacaktır. Gerçekleştirilen istihdam kurasıyla 124 öğretmen, 98'i orta öğretim, 29'u ön lisans, 35'i lisans mezunudur. Hak sahiplerinin 96'sı kadın, 190 tanesi de erkektir."



Kurada ismi çıkan Yasemin Çam Alagöz, "Heyecanlıyım. Hayırlısı olsun. İlk defa başvurduk" dedi. Kurada eşinin ismi çıkan Cafer Alagöz ise, "Eşim adına Milli Eğitim Bakanlığı çıktı. Aslında kendisi Kültür Bakanlığını daha çok istiyordu. Devletin verdiği böyle bir imkan varken değerlendirmek istedik. Devlet büyüklerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Gözyaşlarına hakim olamayan Gülfükar Güvenilir ise, kurada kendisine Milli Eğitim Bakanlığının çıktığını belirtti. - ANKARA

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