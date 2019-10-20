Son Dakika Haberleri: Şehit yakınları, gaziler ve engelliler Umre'ye gitti
Son Dakika Güncel Şehit yakınları, gaziler ve engelliler Umre'ye gitti

Şehit yakınları, gaziler ve engelliler Umre'ye gitti

1 saat önce

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Altın Rafinerisi işbirliği ile şehit yakını, gazi, gazi yakınları, engelli ve refakatçilerinden oluşan 90 kişilik kafile, Umre ibadeti için kutsal topraklara götürüldü.

Şehit yakınları, gaziler ve engelliler Umre'ye gitti, System.String[]

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Altın Rafinerisi işbirliği ile şehit yakını, gazi, gazi yakınları, engelli ve refakatçilerinden oluşan 90 kişilik kafile, Umre ibadeti için kutsal topraklara götürüldü.

Bilet işlemlerinin tamamlanmasından sonra kutsal topraklara gidecek olan kafileyi uğurlamak için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde tören düzenledi. Gidişten önce dualar edildi, ilahi okundu.

Törenin ardından AA muhabirine konuşan şehit eşi Saniye Çoşkun, Umre ibadetini yerine getireceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Tek istediğinin Umre'ye gitmek olduğunu belirten Çoşkun, "Tek istediğim buydu. Allah da kabul etti. Çok şükür." dedi.

Coşkun, başta İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kafileyi İstanbul Havalimanı'ndan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, eşi Başak Halaç, Altın Rafinerisi Sosyal Projeler Sorumlusu Aydın Avşar ile Umre'ye giden şehit yakınları ile gazilerin ve engellilerin akrabaları ile havalimanında görevli polisler dualarla uğurladı.

İstanbul Altın Rafinerisi, İstanbul, Umre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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