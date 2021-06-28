Son dakika haberi... Şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek düğün salonu açıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan iş adamı Cuma Ekinci, ihtiyaç sahibi bir ailenin düğününü organize etmeyi düşündüğü salonların kiralama bedelini yüksek bulması üzerine sadece yetim, öksüz, şehit yakını, gaziler ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet vermesi için düğün salonu açtı.

İlçede yaptığı hayırlarla tanınan Cuma Ekinci, yaklaşık 1 yıl önce kendisine ulaşan ihtiyaç sahibi çiftin düğünü için salon işletmecileriyle görüştü.

Salon kiralama bedellerini yüksek bulan Ekinci, bunun üzerine 2 dönümlük kendi arazisinde yetim, öksüz, şehit yakını, gaziler ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek düğün salonunu hizmete açtı.

Cuma Ekinci, AA muhabirine, uzun zamandan bu yana imkanları dahilinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

İlçede ihtiyaç sahibi ailelerin kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Ekinci, "Geçen yıl bir ihtiyaç sahibi ailenin düğünü yapalım dedik ve ucuza düğün salonu bulamadık. Bu yüzden ihtiyaç sahipleri için burayı kurduk. Bu kadar yüksek fiyatlarla gariban aileler nasıl düğün yapar diye düşündüm. Bu salondan artık garibanlar, yetimler, öksüzler, şehit yakınları ve gazilerimiz için bedava düğün yapacağız." dedi.

"Pasta ve tatlısı da bizden"

Arazinin kendisine ait olması dolayısıyla çok ciddi bir yatırıma ihtiyaç duymadan salonu kurduğunu dile getiren Ekinci, şöyle devam etti:

"Düğün için yer bizden. Yeri geldiğinde pasta ve tatlısı da bizden. Kendilerinden kamera, müzik, çay ve su gibi ücretleri de almıyoruz. Bir anlamda her şey tamamen bedava. Bana bir dua etmeleri yeter. İsterim ki iş adamları, hayırseverler de bu tür proje yaparlar çünkü inanıyorum ki gariban gülerse dünya güler. İlçede düğün ve sünnet organizasyonu yapmayı düşünen ve durumu olmayan herkesi bekliyorum."

Cuma Ekinci'nin eşi Filiz Ekinci de eşinin düğün salonu fikrini ilk kendisine anlattığını, buna çok sıcak baktığını söyledi.

Her zaman eşinin yanında olduğunu belirten Filiz Ekinci, eşiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Yakınlarının düğünü için salona gelen vatandaşlardan Leyla Çolak ise "İlçede herkes Cuma abiyi tanır. Herkes kendisinden çok memnun. Bizler de kendisine teşekkür ediyoruz. Bu düğün salonu herkesin faydalanabileceği bir salon. Kendisinden Allah razı olsun." diye konuştu.