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Şehit yakınları hayatlarını birleştirdi

44 dakika önce

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde şehit düşen Hasan Yılmaz'ın aynı zamanda gazi olan kızı Birgül ile şehit Lokman Biçinci'nin kardeşi Metehan dünya evine girdi.

Şehit yakınları hayatlarını birleştirdi, System.String[]

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde şehit düşen Hasan Yılmaz'ın aynı zamanda gazi olan kızı Birgül ile şehit Lokman Biçinci'nin kardeşi Metehan dünya evine girdi.

Genç çift, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un kıydığı nikahla evliliğe ilk adımlarını attı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde şehit olan Hasan Yılmaz'ın aynı zamanda gazi olan kızı Birgül ile aynı yerde şehit düşen Lokman Biçinci'nin kardeşi Metehan'ın nikahlarını Belediye Başkanı Serhat Oğuz kıydı.

Belediye Kumpınar Kültür Merkezi'nde yapılan düğünde çiftin şahitliklerini ise Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile Belediye Kültür İşleri Müdürü Atillahan İrkin yaptı. Genç çifte mutlu günlerinde şehit yakınları ve gaziler de yalnız bırakmadı.

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Birgül ve Metehan'ın hayatlarını birleştirmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Gazi olan Birgül kızımızın babası, Metehan oğlumuzun da ağabeyi o gece şehadete yürüdü. Bu vatan için canlarını hiç çekinmeden feda ettiler. Aziz şehitlerimizin de manen burada bizimle birlikteler. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Onlar hepimizin ailesinin bir ferdi. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Acı ve tatlı tüm anlarında yanlarında oluyoruz. Birgül ve Metehan'a iki cihan saadeti diliyorum." dedi.

Hasan Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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