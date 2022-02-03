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Şehit yakınları hazırlanan video kliple "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi - Son Dakika

Şehit yakınları hazırlanan video kliple "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi

03.02.2022 15:18
Şehit yakınları hazırlanan video kliple "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi

Konya'da şehit yakınlarının Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir klip çekildi.

Konya'da şehit yakınlarının Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir klip çekildi.

"Şehitlerimiz Anısına Kurucuova" projesi kapsamında, Çanakkale destanının yazıldığı bölgenin görselleriyle başlayan ve sosyal medyada paylaşılan video klip beğeni topladı.

Klipte, şehit yakınlarının seslendirdiği Çanakkale Türküsü'nün ardından 5 şehidin görselleri yer alıyor.

Proje sorumlusu müzik öğretmeni Mehmet Ali Köse, AA muhabirine, kendisi gibi öğretmen olan eşi ile hayata geçirdikleri projede şehit yakınlarının duygularına tercüman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Klipte 48 şehit yakınının yer aldığını aktaran Köse, "Bu kişiler şehitlerimizin annesi, kardeşleri, yengeleri, çocukları, torunları, yeğenleri ve yakın akrabalarıdır." dedi.

Şehit yakınlarından klipte yer alan Prof. Dr. Bekir Çınar, şehitlere vefa ve şükran ifadesi olarak hazırlanan videonun kendilerini hüzünlendirmesinin yanı sıra onurlandırdığını dile getirdi.

Şehit babası Veli Şimşek ise projede emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

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Çanakkale, Kurucuova, Konya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit yakınları hazırlanan video kliple 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit yakınları hazırlanan video kliple "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi - Son Dakika
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