Kılıçdaroğlu ve Akşener'in şehit cenazesine gönderdiği çelenklerden biri parçalandı diğeri kaldırıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Akşener'in şehit cenazesine gönderdiği çelenklerden biri parçalandı diğeri kaldırıldı

17.05.2023 22:11

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın yakınları, CHP ve İYİ Parti tarafından cenazeye gönderilen çelenklere tepki gösterdi. Akşener'in çelengi kaldırılırken, Kılıçdaroğlu'nun çelengi ise bir vatandaş tarafından parçalandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ TOKAT'A GETİRİLDİ

Şehittin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER ÇELENKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, "CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı" yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlardan tepki gecikmedi.

CHP'YE AİT ÇELENK PARÇALANDI

İYİ parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı. Tepkiler üzerine şehidin naaşının koyulacağı alanda 'Cumhurbaşkanı' yazılı olan çelenk konulması, öfkeli şehit yakınlarının sakinleşmesine neden oldu.

Kaynak: İHA
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Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ve Akşener'in şehit cenazesine gönderdiği çelenklerden biri parçalandı diğeri kaldırıldı - Son Dakika


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