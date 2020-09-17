Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı - Son Dakika

Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı

ANTALYA'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde 19 şehit yakını ve gaziye övünç madalyaları verildi.

Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı, System.String[]

ANTALYA'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde 19 şehit yakını ve gaziye övünç madalyaları verildi. Duygu yoğunluğunun yaşandığı törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, "Ülke tapusu kanla imzalandı. Bizim hiç kimseye verilecek 1 santimetrekare denizimiz, toprağımız, çakıl taşımız dahi yoktur" dedi. Bu arada şehit yakınları; çocukları, eşleri ve babaları için verilen madalyaları alırken duygulanarak gözyaşı döktü.

Antalya'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Vali Ersin Yazıcı, 19 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim etti.

'ŞEHİTLİK VE GAZİLİK BİR İNSANA NASİP OLACAK EN GÜZEL ONUR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyaları'nı şehit yakınları ve gazilere takdim eden Vali Ersin Yazıcı, "Vatan uğruna evladını, yarini, en kıymetlilerini gözünü kırpmadan veren insanlar. Bu ülke için canını siper edip, gazi olan güzel insanlar. Şehitlik ve gazilik bir insana nasip olacak en yüksek onur, en büyük şereftir. Vatan, millet, bayrak için anadan, yardan, serden geçenlerin iman ve cesaretle yazdığı muhteşem bir destan. Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu ülkede, şehit ve gazilerimizin bu güzel vatanı bize emanet ettiği bilincindeyiz. Ülke tapusu kanla imzalandı. Dolayısıyla bu ülkede gözü olanların, canımıza kastedenlerin, aramızı bozmak isteyenlerin bunu unutmaması gerektiğinin altını çizerek hatırlatmak isterim" diye konuştu.'HİÇ KİMSEYE VERİLECEK 1 SANTİMETREKARE DENİZİMİZ, ÇAKIL TAŞIMIZ YOKTUR'Devletin her türlü terör oluşumuyla kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Yazıcı, terör örgütlerinin defterini düreceklerini belirtti. Vali Yazıcı, "Bunun en büyük teminatı kahraman milletimizdir, ordumuzdur, polisimizdir. Bunun en büyük teminatı kumaşı, bayrağımızla sancağımızla aynı kumaştan dokunan şehit ve gazilerimizdir. Günümüzde de ülkemizde, Doğu Akdeniz'le ve çevremizde yaşanan, hepimizin bildiği bazı olaylar cereyan etmeye devam ediyor. Bizim hiç kimseye verilecek 1 santimetrekare denizimiz, toprağımız, çakıl taşımız dahi yoktur. Bu büyük millet kendisinden aman dileyen herkese hiçbir ayrım yapmaksızın kucak açmıştır. Lakin kafa tutan, haddini aşıp, bu ülkeden bir şeyler almak isteyen, ülkeyi karıştırmak isteyen hiç kimseye, hiçbir örgüte, hiçbir devlete, hiçbir şahsa müsamaha olmamıştır. Bunun bedelini de kanıyla canıyla ödemiştir" dedi.ŞEHİT BABALARININ MADALYALARINI ALDILARVali Ersin Yazıcı, konuşmasının ardından şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası'nı takdim etti. 2017'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk adına eşi Firdevs Ertürk ve 4 yaşındaki kızı Elif Asya, 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal adına eşi ve 6 yaşındaki kızı Ada Uysal, 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çoban adına annesi Aysel Sabuncuoğlu ve 2018 yılında şehit olan Topçu Er Yusuf Önder adına babası Sunay Önder Devlet Övünç Madalyası'nı aldı. Oğlunun şehit madalyasını alan Aysel Sabuncuoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Elif Asya Ertürk ve Ada Uysal ise babalarının şehitlik madalyalarını alırken duygusal anlar yaşandı.GAZİLERE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİVatan uğruna canını hiçe sayan gaziler Abdulkadir Acar, Ahmet Bağcı, Ali Timur, Embiya Minik, Hakan Ersoy Limoncu, Mehmet Keş, Mehmet Mutlu, Mehmet Yuldakul, Muhammet Hanifi Eltut, Nihat Kiraz, Özkan Özgül, Şeref Aybar, Tamer Topbaş, Volkan Şahinler ve Yılmaz Kaya'ya Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi.

Jandarma, Antalya, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı - Son Dakika


Son Dakika

Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı
Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi         
23:36
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı         
22:15
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez         
20:21
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 23:44:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei