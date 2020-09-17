Şehit yakınları, madalyaları gözyaşlarıyla aldı - Son Dakika

ANTALYA'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde 19 şehit yakını ve gaziye övünç madalyaları verildi. Duygu yoğunluğunun yaşandığı törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, "Ülke tapusu kanla imzalandı. Bizim hiç kimseye verilecek 1 santimetrekare denizimiz, toprağımız, çakıl taşımız dahi yoktur" dedi. Bu arada şehit yakınları; çocukları, eşleri ve babaları için verilen madalyaları alırken duygulanarak gözyaşı döktü.

Antalya'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Vali Ersin Yazıcı, 19 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim etti.