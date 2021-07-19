Üye Girişi
Şehit yakınları şehitliklere koştu - Son Dakika

Şehit yakınları şehitliklere koştu

19.07.2021 11:31
Şehit yakınları şehitliklere koştu, System.String[]

Kurban Bayramının arifesinde şehit yakınları şehitlerinin kabirlerini ziyaret edip dualar okudu.

Kurban Bayramının arifesinde şehit yakınları şehitlerinin kabirlerini ziyaret edip dualar okudu. Şehit mezarlarının bakımlarını da yapan aileler bu vatan için şehit olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kurban Bayramı arifesinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Garnizon Şehitliği şehit yakınları tarafından ziyaret ediliyor. Şehit mezarlarını ziyaret eden aileler tüm şehitler için dualar okuyarak mezarları ziyaret etti.

Şırnak'a bağlı Gömeç Köyünde operasyon dönüşü 1 Şubat 1992 yılında şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz'ın kardeşleri de şehitlik ziyareti yaparak dualar etti. Arife gününde şehit Mehmet Savunmaz'ı kabri başında ziyaret eden kardeşi Kazım Savunmaz ve ablası Göher Savunmaz ve yeğeni Seçkin Arpacıoğlu tüm şehitlere dualar ederek mezarları ziyaret etti. Şehit kardeşi Kazım Savunmaz, "Biz bu vatan için ailemizden bir şehit verdik. Diğer kardeşleri olarak bizler de bu vatan için şehit olmaya hazırız." dedi. - MANİSA

Şehit yakınları şehitliklere koştu
Şehit yakınları şehitliklere koştu
Şehit yakınları şehitliklere koştu
Şehit yakınları şehitliklere koştu

Kurban, Manisa, Vatan, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit yakınları şehitliklere koştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 11:34 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı 11:05 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:45 "Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, 10:24 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu 09:59 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler 09:44 HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü 00:00 Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü

Son Dakika Haberleri
11:33 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı, 8,58 seviyesinden işlem görüyor
10:23 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş
09:58 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
09:11 Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti
Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak         
11:38
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Yılbaşında personele tavuk dağıtan belediyeye şok! Ödenen para belediye başkanından tahsis edildi Yılbaşında personele tavuk dağıtan belediyeye şok! Ödenen para belediye başkanından tahsis edildi         
11:01
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu         
09:48
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti         
21:12
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı         
14:56
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 11:41:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit yakınları şehitliklere koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement