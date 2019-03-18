Son Dakika Haberleri: Şehit Yakınları ve Gazi Derneklerine Ziyaret

Şehit Yakınları ve Gazi Derneklerine Ziyaret

32 dakika önce

18 Mart Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında, şehit yakınları ve gazi derneklerine ziyaret düzenlendi.

Şehit Yakınları ve Gazi Derneklerine Ziyaret, System.String[]
18 Mart Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında, şehit yakınları ve gazi derneklerine ziyaret düzenlendi.

18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ve askeri erkan, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ile Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hatem Tetik ile görüşen kent protokolü, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarını dinledi.

Mesci, derneğin kamu yararına bir dernek olduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin hizmet binasını ziyaret eden kent protokolü, Dernek Başkanı Recep Akgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınlarına destek veren kurumlara teşekkür etti.

Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hatem Tetik'i de ziyaret eden kent protokolü Başkan Tetik'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:33 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Erkenci Kuş'un Yıldız Oyuncusu Can Yaman, Asker Oluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:05:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Yakınları ve Gazi Derneklerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]